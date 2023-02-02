Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Müstahdem tarafından sirkat suçundan tutuklanan zanlı İsmail Doğan mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Mahkemede yeminli şahadet veren polis memuru Mehmet Pınardan olguları aktardı. Polis, huzurda bulunan zanlı İsmail Doğan’ın Müstahdem tarafından sirkat suçundan methalder olduğunu belirtti. Polis, 2022-25.01.2023 tarihleri arasında Gönyeli Lefkoşa’ da faaliyet gösteren işletmeciliğini Gönyeli' de sakin Ali Benli'nin yaptığı Benli Gıda Ltd’in müstahdemi olan Lefkoşa' da sakin İsmail Doğan (E-26) kasiyerlere yardım etmek maksadı ile alışveriş yapan müşterilere satışını yaptığı ürünlerin fişlerini iptal ederek toplamda 141 bin 350 TL parayı zimmetine geçirerek sirkat ettiğini söyledi. Polis, adı edilenin aynı gün Lefkoşa Kaza Mahkemesi’nden temin edilen derdest emri gereği tutuklandığını söyledi. Polis, zanlıdan gönüllü ifadesinin temin edildiğini belirtti. Polis zanlının davalarında hazır olmasını sağlamak amacıyla mahkemenin uygun göreceği teminata bağlanmasını talep etti.

Huzurunda verilen şahadeti değerlendiren Yargıç Nil Elodie Çeliker, zanlının yurtdışına çıkışının yasaklanması, haftada 1 gün ispatı vücutta bulunması, 20 bin TL nakit teminat yatırması ve 2 kefilin 200 bin TL değerinde şahsi kefalet senedi imzalaması koşulu ile tutuksuz yargılanmasına emir verdi.