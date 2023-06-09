08.06.2023 tarihinde, saat 14:00 sıralarında, Hamitköy’de sakinler Yasin BOLAT (E-14) ve Necip KORKMAZ (E-14), kalmakta oldukları ikametgahlarından ayrılmış ve halen geri dönmemişlerdir. Bahse konu şahıslar aranmakta olup, soruşturma devam etmektedir.