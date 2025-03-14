Ataoğlu 14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, insan sağlığı için büyük bir sorumluluk üstlenen sağlık çalışanlarının bilgi, tecrübe ve vicdanlarıyla hastalara şifa olduğuna vurgu yaptı.

Mesajında, sağlığın, insan hayatının en temel değerlerinden biri olduğunu kaydeden Ataoğlu, “Toplum sağlığını korumak ve her bireyin kaliteli bir yaşam sürdürebilmesi için gece gündüz demeden fedakârca çalışan tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.” dedi.

Sağlıklı bireylerin güçlü bir toplumun temeli olduğuna işaret eden Ataoğlu, mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Sağlığın sadece hastanelerde değil, yaşamın her alanında korunması gerektiğinin bilinciyle; çevrenin korunması, temiz su kaynaklarının sürdürülebilirliği ve yaşam alanlarımızın sağlıklı tutulması konusunda da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Sağlık ve çevre birbirini tamamlayan unsurlardır ve geleceğimiz için bu dengeyi korumak hepimizin sorumluluğudur.

Tüm sağlık çalışanlarımıza gönülden teşekkür ediyor, sonsuz minnet duygularımı ifade ediyorum. Ebediyete intikal eden sağlık kahramanlarımızı rahmetle anıyor, tüm sağlık emekçilerimizin 14 Mart Tıp Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum.”