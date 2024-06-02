Lefke Belediyesi ile Lefke Turizm Derneği işbirliğinde bu yıl 14’üncüsü düzenlenen Lefke Ceviz Festivali kortejle başladı. Festivalde, çeşitli etkinliklerle gün boyu devam edecek.

Açılış kurdelesi, Lefke bölgesindeki ceviz üreticileri tarafından kesilen festivalin açılış konuşmasını yapan Lefke Turizm Derneği Başkanı Hasan Karlıtaş, amaçlarının Kıbrıs Türk kültürünün tanıtımına katkı koymak, ceviz üreticilerini desteklemek ve bölgeye ekonomik fayda sağlamak olduğunu söyledi. Karlıtaş, festivalin yerel yönetimle sivil toplum örgütü işbirliğinin “güzel bir örneği” olduğuna da işaret etti.

Lefke Belediye Başkanı Aziz Kaya da her yıl ceviz festivalini düzenlemek için çalışmalarını sürdürdüklerini belirterek, bu yıl "Lefke sevdalısı" Nazım Beratlı’yı kaybettiklerinden dolayı festivaldeki konserleri iptal ettiklerini söyledi. Kaya, Cittaslow ağına üye Lefke için geleneksel üretimin devam etmesinin büyük önem taşıdığını belirterek, ürüne ekonomik değer katan bu tip festivalleri de sürdüreceklerini ifade etti.