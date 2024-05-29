Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) 14. Sanat Buluşması yarın başlıyor.

DAÜ’den verilen bilgiye göre, iki gün sürecek olan Sanat Buluşması, DAÜ Yasin Düşüner Stadyumu’nda yer alacak.

DAÜ Sosyal ve Kültürel Aktiviteler Müdürlüğü Öğrenci Kulüpleri Birimi ve Güzel Sanatlar Kulubü organizasyonunda, Sanatçı Ayhatun Ateşin’in proje sorumluluğunda düzenlenecek 14. DAÜ Sanat Buluşması’nda sanatçılar Vedia Okutan Gaydeler, Eser Keçeci Malyalı, Kemal Behçet Caymaz, Shidrokh Rahael, Sinem Akın Kılınç ve Ayhatun Ateşin yer alacak.

Sanat Buluşması’nda, seramik, heykel, kinstugi ve kağıtla ilgili atölye çalışmaları gerçekleştirilecek.

Açık atölyelerle çocuklar ve yetişkinlere yönelik yaratıcı çalışmalar ve uygulamalar yer alacak. Sanat Buluşması’nda, katılımcılar sanat bilgisi ile sanat düşüncesinin nasıl bir araya getirileceğini uygulayarak öğrenirken, bir yandan da üretmeye devam edecek.