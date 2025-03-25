Kültür Dairesi’nden yapılan açıklamaya göre, Atatürk Kültür Merkezi’nde alınan başvuruların hafta içi mesai saatleri içinde olduğu belirtildi.

Son başvuru kabulünün 28 Mart Cuma günü öğlen saat 12.00’ye kadar alınacağının kaydedildiği açıklamada, yarışmaya katılmak isteyenlerin yarışmanın şartnamesi ve başvuru için gerekli belgelere http://kultur.gov.ct.tr adresinin, duyurular başlığı altından ulaşabilecekleri ifade edildi.

Kültür Dairesi’nin genç kuşak sanatçılarını özendirmek, üretimlerini bir çatı altında sergileyip başarılarını takdir ve teşvik etmek amacıyla 13. Devlet Genç Sanatçılar Yarışması ve Sergisi’ni düzenlediğinin belirtildiği açıklamada, 25-35 yaş arasındaki KKTC vatandaşlarının 2 ve 3 boyutlu, en fazla 3 eserle başvuru yapabilecekleri duyuruldu.

Açıklamada, yarışmanın bu yıl ilk kez çağdaş sanat alanında düzenleneceği ve 2 ile 3 boyutlu çalışmaları kapsayacağı aktarılarak, Kültür Dairesi’nin bu etkinlikle genç kuşak sanatçıları, biçimin yanında kavramı da organik bir bütünlük içinde ele alan, daha özgürlükçü bir sanat anlayışının hâkim olduğu çağdaş sanat alanında üretimde bulunmak üzere teşvik etmeyi amaçladığı kaydedildi.

Yarışmanın seçici kurul üyeliklerini; İnci Kansu, Mümine Özdemirağ Yağlı, Nilgün Güney, Osman Keten, Türksal İnce ve Zehra Şonya’nın yapacağının belirtildiği açıklamada, seçici kurulun tüm eserleri birlikte değerlendireceği de vurgulandı.

Yarışmada, ülkenin duayen sanatçılarından Ali Atakan ve Ayhan Menteş adına özel ödül ile üç başarı ödülünün yanı sıra Kültür Dairesi Özel Ödülü'nün de verileceğinin belirtildiği açıklamada, başarı ödüllerinin 15 bin TL, özel ödüllerin de 10 bin TL para ödülüyle ödüllendirileceği kaydedildi.