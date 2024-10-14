Geçitkale Avcılık Atıcılık Birliği geleneksel hale getirdiği Arif Boşnak sporting anı turnuvasının 13. cüsunü 13 Ekim de Serdarlı atış poligonunda gerçekleştirdi.

Turnuva Avcı, Atıcı, Genç ve Veteran olarak dört kategoride gerçekleştirildi.

Katılımın yüksek olduğu turnuvada Avcı kategorisinde 1. Salih Hafız 2. Şahin Ahmetoğlu 3. Gürkan Göktaş oldu. Atıcı kategorisinde 1.Şevki Kunna 2.Erdoğan İnce 3. Erdi Günözger oldu. Genç Kategorisinde 1.Mustafa Solel 2. Erdoğan İnce 3. Bülent Emirkan oldu.

Veteran kategorisinde ise 1. Ali Işık olurken 2.Salih Ruso3. Mustafa Göçener oldu.

Overall en iyi kategorisinde ise 25 plakaya 23 vuran Salih Hafız Kupasını Merhumun oğlu Halil Boşnak ve Gecitkale Av.At. Bir. Başkanı Tahir Saygınerin elinden aldı.