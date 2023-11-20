Ülkede bir haftada çıkan 12 yangında 3 milyon TL'ye yakın maddi hasar oluştu. Yangınların ilk sıradaki sebebi kısa devre olarak açıklandı.

En fazla yangın Lefkoşa bölgesinde meydana gelirken, araç yangını ile elektrik kaynaklı yangınlar ilk sırada yer aldı.

13 Kasım - 19 Kasım tarihlerini kapsayan itfaiye raporuna göre, ülkede 12 yangına, 21 hususi servis olayına müdahale edildi. Yangınlarda meydana gelen toplam zarar miktarı yaklaşık 2 milyon 731 bin 500 TL olarak açıklandı.

Yangınların muhtemel sebepleri: kaza yapan aracın benzin hortumundan sızan yakıt, bacada biriken yağ, rüzgar nedeniyle birbirine çarpan veya kopan elektrik telleri, temizlik maksatlı yakılan ateşin kontrolden çıkması ve kısa devre olarak ifade edildi.

Hususi servis olayları ise şu şekilde aktarıldı:

“Evde mahsur kalan 8 aylık çocuğun, evin bahçe kapısına sıkışan kedinin, mutfak bölümünde mahsur kalan güvercinin, su kuyusuna düşen köpeğin, asansörde mahsur kalan şahısların kurtarılması. Yangına karşı tedbir alınması, yangın eğitimi verilmesi, yol güvenliğinin sağlanması ve hayatını kaybeden şahısların adli soruşturma amaçlı hastaneye sevki.”