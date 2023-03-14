Denizli genelinde sürdürdüğü kırsal yatırım hizmetlerini artırarak devam eden Denizli Büyükşehir Belediyesi, 12 bin dekarlık mera alanını ıslah edecek.DENİZLİ (İGFA) - Denizli’de belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra kırsal kalkınma destekleri ile örnek olan Denizli Büyükşehir Belediyesi, hayvancılık yapan üreticiler için büyük önemi bulunan mera ıslahına bu yıl da devam edecek. Geçen yıl 4 ilçedeki yaklaşık 6 bin 350 dekar mera alanında ıslah çalışması yapan Denizli Büyükşehir Belediyesi üreticilerin yoğun talebi üzerine projeyi büyütme kararı aldı. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü işbirliğinde yapılacak mera ıslah projesi bu yıl Acıpayam, Baklan, Beyağaç, Bozkurt, Buldan, Çal, Çardak, Çivril, Pamukkale, Sarayköy ve Tavas olmak üzere toplam 11 ilçedeki 62 mahalleyi kapsayacak. Hayvancılık yapan çiftçilerin en temel ihtiyacı olan kaliteli kaba yemi en ucuz şekilde üretmelerini sağlamak, köydeki bitki vejetasyonu, toprak ve diğer doğal kaynakların korunmasını ve geliştirilmesini temin ederek sürdürülebilir mera kavramını geliştirmek amacıyla yapılan proje ile 12 bin dekar mera alanına 119 bin kg gübre uygulanacak. Hayvansal ürünlerin bol, ekonomik ve sağlıklı üretiminin hedeflendiği 62mahalledeki mera ıslah çalışması ile üreticinin kaba yem ihtiyacını karşılama oranının yüzde 50 dolayına çıkarılması hedefleniyor.

Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Zolan geçen yıl 4 ilçedeki 6 bin 350 dekar alanda yaptıkları mera ıslah çalışması ile bir başlangıç yaptıklarını, destekten duyulan memnuniyet üzerine projeyi büyüttüklerini söyledi. Bu yıl 11 ilçedeki 12 bin dekarlık alanda ıslah çalışması yapacaklarını belirten Başkan Zolan, “Hayvancılığın sürdürülebilirliğinin sağlanması, daha verimli hale getirilmesi için meralar olmazsa olmazımızdır” dedi. Denizli Büyükşehir Belediyesinin kırsala yönelik projelerinin süreceğini belirterek, her zaman çiftçi ve üreticinin yanında olduklarını kaydeden Başkan Zolan, şöyle konuştu: “Bu projemiz ucuz hayvan yemi için üreticimize avantaj sağlayacak. Çiftçimiz ve üreticimiz kazanacak, vatandaşlarımız daha kaliteli, ucuz ve güvenli ürüne ulaşacak. Kazanan yine Denizli’miz olacak. Projemizin hayırlı olmasını diler, emek veren katkı sağlayan herkese teşekkür ederim.”