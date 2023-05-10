Serbest piyasada, saat 10,15 itibarıyla 22,10 TL'den alınan Euro, 22,60 TL'den satılıyor. 25,10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 25,70 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 20,00 liradan alınıp, 20,50 liradan satılıyor.
Serbest piyasada, saat 10,15 itibarıyla 22,10 TL'den alınan Euro, 22,60 TL'den satılıyor. 25,10 TL'den alınan sterlinin satış fiyatı da 25,70 lira olarak belirlendi.
Dolar ise 20,00 liradan alınıp, 20,50 liradan satılıyor.
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