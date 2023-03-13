Afyonkarahisar, dünyanın bir çok ülkesinden katılımların olduğu Dünya Döner Zirvesi'ne ev sahipliği yaptı.İsteniş Hakan TÜPLEK / AFYONKARAHİSAR (İGFA) - Afyon Alusso Hotelde 10 Dünya Döner Zirvesi yapıldı.

Zirveyi düzenleyen isimlerden Hüseyin Taş, dünyanın bir çok ülkesinden katılımlar olduğuna dikkati çekerek, "Amerika, Avusturya, Almanya, İsviçre, İtalya, Slovenya başta olmak üzere dünyanın birçok ülkesinden gelen iş insanlarımız ile burada buluştuk. Önemli bir toplantıyı icra ediyoruz. Döner denilince aklımıza 6 milyar Euro ya yükselen bir Pazar gelmelidir. Yaklaşık 3 milyondan fazla insan bu sektörde istihdam etmektedir. Senede ortalama 600 milyon insanın dokunduğu bir sektörden bahsediyoruz. Türkiye ve Afyon’un tanıtımı için çok önemli. Bu önemli toplantı için bizleri konuk eden Hotel yönetimine teşekkür ediyoruz. Afyonkarahisar UNESCO tarafından Gastronomi Şehri seçildi. Bu alanda entegre et sektörü alanında Afyon’un yeri çok önemli. Bu toplantıda Anadolu Halkını, İş İnsanlarını ve sektör temsilcilerini ve Avrupa İş İnsanlarını bir araya getirdik. Toplantıda neler yapabilir bunları konuşuyoruz. Önümüzdeki yıllarda da neler yapılabilir bunu konuşuyoruz. Toplantıya 17 ülkeden 70 civarında katılımcı ve destekçi var" diye konuştu.

GASTRONOMİ KENTİ AFYON DAHA FAAL OLMALI

Taş, Gaziantep, Hatay ve Afyon UNESCO Gastronomi kentler arasında yer aldığına dikkati çekerek, Afyon’un bunu daha çok hissettirmesi gerektiğini kaydetti..