Baraka Kültür Merkezi’nin “Bilimle, Sanatla, Sporla Doya Doya Oyna” sloganıyla düzenleyeceği yaz okulu için kayıtlar, 22 Haziran Cumartesi günü yapılacak.

Baraka Kültür Merkezi’nden yapılan açıklamada, sanat, bilim, sporla çocukları buluşturmayı amaç edinen yaz okulunun ücretsiz olarak 7-11 yaş aralığındaki ilkokul öğrencilerine yönelik olarak planlandığı belirtildi.

Gönüllü ve alanında deneyimli öğretmenler eşliğinde çocuklarla buluşacak kurslarda; eğitsel spor oyunları, müzik, İngilizce, Yunanca, tiyatro, resim, halk dansları, modern dans, satranç, aşçılık atölyesi gibi birçok farklı ders yer alacak.

İki etaptan oluşacak olan yaz okulunun ilk etabında çocuklar, 24-28 Haziran tarihleri arasında kapalı spor salonunda eğitsel spor oyunları aktivitesi yapacak. Ardından 1 Temmuz itibariyle Baraka Kültür Merkezi lokalinde bilimsel ve sanatsal faaliyetler düzenlenecek.

Kurslar, 21 Temmuz Pazar günü, öğrencilerin gerçekleştireceği şölen ile son bulacak.

Gönüllü emekle, tamamen ücretsiz olarak gerçekleştirilecek kurslara kayıt 22 Haziran Cumartesi günü saat 10.00-12.00 saatleri arasında Baraka Kültür Merkezi’nde yapılacak.