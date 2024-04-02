EOKA’nın silahlı eyleme başlama tarihi olan 1 Nisan 1955’in yıldönümü nedeniyle Güney Kıbrıs’ta dün çeşitli törenler düzenlendi.

Fileleftheros gazetesi ve diğer gazeteler, 1Nisan 1955 nedeniyle yapılan etkinliklere ve açıklamalara geniş bir şekilde yer verdiler.

Habere göre, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Hristodulidis dün ilk olarak “Apostolos Varnavas” Kilisesinde düzenlenen ayine katıldı.

Hristodulidis daha sonra bakanlarla birlikte, Rum Kilisesi Başpiskoposu Yeorgios’un Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarını ziyaret etti.

Cezaevi avlusundaki EOKA’cı mezarlarındaki etkinliğe Meclis Başkanı Annita Dimitriu da katılırken burada yaptığı açıklamada 1955-59 mücadelesinin önemini vurguladı ve tarihi hafızanın korunması gerektiğini söyledi.

Başpiskopos Yeorgios, kilisede düzenlenen ayinde yaptığı konuşmada günün önemini ve yapılan mücadelenin örnek alınması gerektiğini vurguladı.

Gazete “1955-59 EOKA Mücadelesi Derneği’”nin dün öğleden sonra “Eleftheria” kapalı spor salonunda bir tören düzenlediğini yazdı.

Habere göre Rum Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Aleksis Vafeadis ise Limasol’da “Ay.Nikolau” Kilisesinde düzenlenen ayine katıldı.