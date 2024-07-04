Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı, Toprak Ürünleri Kurumu’nun yarın alımına başlayacağı zahire fiyatlarının belirlendiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yemlik arpanın 9.75 TL/kg, tohumluk arpanın 10.00 TL/kg, yumuşak buğdayın 10.00 TL/kg, sert buğdayın 11.00 TL/kg ve tritikalenin 10.00 TL/kg’den alınacağı belirtildi.

Yemlik arpa TÜK’e bağlı, Güzelyurt, Haspolat, Geçitkale, Akdoğan, Gazimağusa Ambar No:4, İskele, Kumyalı ve Lefkoşa şubelerindeki silolarda; tohumluk arpa gerekli kontrollerden sonra Akdoğan Tohum Hazırlama Tesisi’nde; yumuşak buğday Lefkoşa ve Kumyalı silolarında, sert buğday ise Haspolat, Gazimağusa No:4 ve Lefkoşa silolarında alınacak.

Açıklamada, fiyatın, Kıbrıs Türk Çiftçiler Birliği ile uzlaşılarak belirlendiği belirtildi.

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Kaynak: rss