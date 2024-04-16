Genel greve destek veren basın mensupları, televizyonlarda ve radyolarda haber akışını durdurdu

Yunanistan'da basın mensupları, İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (GSEE) çağrısıyla yarın yapılması kararlaştırılan genel grevi yakından takip edebilmek için grevi bugün başlattı.

GSEE'nin çağrısıyla, maaşların artırılması, toplu iş sözleşmelerinin yenilenmesi gibi taleplerinin yerine getirilmesi için yarın düzenlenecek genel greve destek veren basın mensupları, televizyonlarda ve radyolarda haber akışını durdurdu.

Basın mensuplarının yarınki genel grev kapsamında düzenlenecek protestoları takip etmek için bugün yerel saatle 05.00'de başlayan grevi, yarın saat 05.00'de sona erecek.

Haber ajanslarının da katıldığı grev süresince haber ağırlıklı internet siteleri sayfaları gecikmeli olarak yenilenirken, yazılı basın çalışanlarının bugün işbaşı yapmamaları nedeniyle gazete bayilerinin rafları yarın boş kalacak.

Ülkenin en büyük gazeteci sendikası ESIEA'dan yapılan açıklamada, "Gazeteciler ve medya çalışanları artık sendikal olmayan iş koşullarının ve çok düşük ücretlerin rehini olmamalılar." ifadesi yer aldı.

Avrupa'daki gazetecilerin sendikalar tarafından korunduğuna işaret edilen açıklamada, bilgi almanın önemi vurgulandı.

Açıklamada, medya çalışanlarına tüm haklarının verilmesi talep edildi.