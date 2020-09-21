Dr. İlker İpekdal

Belli ki, vakalar azalsa da artsa da 11 Ekim 2020 günü Cumhurbaşkanlığı seçimleri yapılacak.
Yüksek Seçim Kurulu’ndan yapılan “Seçim Takvimi Sürecinde Uygulanacak Kurallar” başlıklı duyuruda:
“Seçim günü öncesi Sağlık Bakanlığı, evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerin isim ve kimlik numaralarını Yüksek Seçim Kurulu’na verecek ve bu kişiler 11.10.2020 tarihinde oy verme alanına alınmayacaklardır.”şeklinde bir açıklamada bulundu.
Bu karar alınırken hangi yasalar işledi, hangi yetkiler kullanıldı, hangi gerekçeler gösterildi?
Önce KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ ANAYASASI’NA bakalım:
Madde 68
- Seçme ve halkoylamasına katılma, onsekiz yaşını bitirmiş olan her yuttaşın hakkı ve ödevidir.
Bir de, SEÇİM VE HALK OYLAMASI YASASI’NA bakalım:
Seçmen nitelikleri
Madde 8. (1) On sekiz yaşını bitirmiş ve bu Yasa kuralarına uygun olarak seçmen kütüklerine kaydedilmiş kadın - erkek her Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Yurttaşı seçmendir; seçme ve halkoylamasına katılma hakkına sahiptir.
Ancak, kısıtlılar ve kamu hizmetlerinden yasaklılar seçmen olamazlar.
Oy verme yetkisi
Madde 110.
(1) Seçmen kütüğüne kayıtlı her seçmen, oy verme hakkına sahiptir. Bir seçmen, birden fazla oy kullanamaz.
(3) Oy verme gününe kadar haklarında seçme yeterliğini yitirdiğine dair bu Yasanın yetkili kıldığı mercilerden, resmi belge gelmiş bulunanlara, seçmen kütüğünde kayıtlı olsalar bile oy verdirilmez.
Oy vermede sıra
Madde 114. Oy verme günü sandık başına gelecek seçmenler, sandık kurulu önüne başkan tarafından sıra ile birer birer alınırlar. Gebeler, yaşlılar, hastalar ve sakatlar bekletilmezler.
Değerli okurlar;
Pandemi döneminde yapılmış olsa da seçim seçimdir!
Covid-19 ise, Yeni Tip Koronavirüs’ün neden olduğu bir enfeksiyon hastalığıdır.
Yeni Tip Koronavirüs’ün özelliği, bulaştırıcılığının yüksek olmasıdır.
Karantina ve izolasyonun nedeni de, bu bulaşın engellenmesidir.
Yani, ortada bir bulaşıcı hastalık var.
Bu hastalığa yakalananlar var.
Bir de bu hastalığa yakalananlarla temas eden ancak hasta olup olmadıkları henüz anlaşılamamış kişiler var.
Yüksek Seçim Kurulu, Covid-19 tanılı ve bu kişilerle temaslı kimselerin seçmen olma hakkına sahip olsalar da oy kullanamayacağını açıkça belirtti.
Peki bu doğru mu?
Gerek KKTC Anayasası’nda, gerekse Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nda, bir kişi hasta oldu diye seçme hakkının elinden alınması konusu işlenmemiş.
Hele hele, hasta ile temas eden ama hasta olup olmadığı bile bilinmeyen bir kişinin seçme hakkının elinden alınması konusu hiç işlenmemiş.
Üstelik, Seçim ve Halk Oylaması Yasası’nın, Oy Vermede Sıra başlıklı maddesinde, gebeler, yaşlılar, hastalar ve sakatlar (engelliler şeklinde değişse iyi olur) bekletilmezler deniliyor!
Covid-19 bir enfeksiyon hastalığı değil mi?
O zaman, bu madde ihlal edilmiş olmuyor mu?
Hadi diyelim ki, Yüksek Seçim Kurulu, Covid-19 tanılı ve temaslıların seçme yeterliliğini yitirmiş olduklarını kabul ederek oy kullanmalarını istemiyor. Ancak, aynı şekilde, herhangi bir Cumhurbaşkanı adayı ile ilgili olarak PCR pozitifliği veya temas söz konusu olursa, ilgili yasaya göre seçilme yeterliliğini kaybetmiş sayılması gerekecek!
Yani adaylığı düşecek!
Buyrun kaosa!
Değerli okurlar;
Yasalardan pek anlamam ama, ortada bir çelişkili durumun olduğunu anlamak hiç de zor değil.
Yüksek Seçim Kurulu,evinde veya devletin gösterdiği bir merkezde karantinada olan kişiler ile izolasyon uygulanan kişilerinneden seçmen olma haklarını kaybettiklerini açık ve net bir şekilde izah etmek zorundadır.
Karantina merkezlerine özel sağlık önlemleri alınarak konulacak seçim sandıklarında, bu seçmenlerin oy kullanmalarının neden sağlanamadığını da izah edebilmelidir.
Madem bulaş riski var, o zaman vakaların arttığı ve artma riskinin yüksek olduğu bir ortamda, neden diğer sandıklarda oy kullanılmaya izin verildiğine dair de bilimsel bir açıklamanın yapılması zorunlu hale gelmiştir.
Yüksek Seçim Kurulu, ya bu seçmen kıyımı gibi gördüğüm kararının gerekçelerini bizlerenet bir şekilde izah etmeli ya da seçim sırasındaki olası kaosu önlemek adına kararını gözden geçirmelidir.
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