Alçak gerilim elektrik şebekesinde yapılacak proje çalışması nedeniyle yarın 09.00 ile yaklaşık 15.00 saatleri arasında; Karşıyaka köyü, Atatürk Parkı, Dörtyol Kahvehanesi ve civarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik Kurumu’nun açıklamasında, çalışmanın seyrine göre elektrik enerjisinin belirtilen saatten daha geç ya da daha erken verilebileceğinden, şebekede her an elektrik varmış gibi davranılması istendi.

Açıklamada ayrıca bölge halkının mağduriyet yaşamaması adına gerekli tedbirleri almasını rica edilerek kesintiden dolayı özür dilendi.