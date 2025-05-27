Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, Koyun-Keçi Çiçeği Hastalığı konusunda, tüm hayvan sahipleri, canlı hayvan taşıyıcıları ve mezbaha sahiplerinin Veteriner Dairesi'nin belirlediği kurallara ciddiyetle uyması gerektiğini duyurdu.

Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği, "Koyun-Keçi Çiçeği Hastalığı"na ilişkin yaptığı açıklamada, kısa bir süre önce Değirmenlik köyünde ve İskele’de görülen "Koyun-Keçi Çiçeği Hastalığı"nın yetkili makamlardan izinsiz yapılan kontrolsüz hayvan hareketleri ve işletmelerdeki yetersiz biyo güvenlik uygulamaları sonucu ortaya çıktığını hatırlattı.

Açıklamada, küçükbaş hayvanlarda hastalığa Capripox virüsünün sebep olduğunu belirtilerek, hastalığın semptomları, görüldüğü yerler, ölüm oranları, yayılımı ve tedbirleri paylaştı.

“Yetişkin hayvanlarda, bir sürünün yüzde 80’e kadarı hastalanabilirken, yüzde 50’ye kadarı ölebilir, genç hayvanlarda ise hayvanların yüzde 100’ü hastalanabilirken, yüzde 95’e kadarı ölebilir.” denilen açıklamada, hastalığının yaygın olduğu bölgelerde ölüm oranının genellikle bir sürünün yüzde 15’i civarında seyredebildiğine dikkat çekildi.

Hasta hayvanların virüsü; dışkıları, tükürük salgıları, burun salgıları ve deri döküntüleri ile yaydığı, hayvandan hayvana bulaşma, doğrudan temas veya dolaylı temas yoluyla hastalığın ortaya çıkabildiği ifade edilen açıklamada, “Hastalık semptomu gösteren ve/veya hayvanlarında laboratuvar testleri sonucu hastalık tespit edilen işletmeler, Veteriner Dairesi’nin uygun göreceği koruma tedbirleri ve aşılama önlemleri dahilinde hayvanlarını ağıllarında kapalı beslemeye tabii tutmalı ve Veteriner Dairesi’nin belirleyeceği süreye kadar hayvanlarını meraya serbest otlatma maksatlı açmamaları gerekmektedir.” denildi.

Hastalık tespit edilmiş ve karantina önlemi alınmış işletme ve köylerden yapılacak hayvan hareketlerinin, Veteriner Mevzuat Kuralları dahilinde Veteriner Dairesi’nin belirleyeceği tedbirlerin alınması sonrası gerçekleştirilmesi gerektiği vurgulanan açıklamada, karantina tedbirleri dahilinde tüm mezbahalara hayvan girişlerinde fazladan özen ve dikkat gösterilmesi, karantina tedbiri alınmış işletmelerden ve köylerden gelecek hayvanlar için hareket kurallarının eksiksiz uygulanması gerektiği vurgulandı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Hastalık tespit edilmiş ve koruyucu aşılama uygulanmış işletmelerden en az 1 ay boyunca hiçbir hayvan hareketi yapılmamalıdır. Hastalık tespit edilmiş köylerdeki sağlıklı işletmelerde uygulanan koruyucu aşılamanın ardından, 1 haftalık izleme periyodu sonrası hayvan hareketleri Veteriner Dairesi’nden izin alındıktan sonra gerçekleştirilmelidir."

Mezbahaların ve hayvancıların alması gereken tedbirlerin de aktarıldığı açıklamada, dezenfeksiyon işlemlerinin uygulanması gerektiği belirtildi.

-“Hastalığın insan sağlığı için tehlike oluşturmadığı bilinmelidir”

Açıklamada, “Çiçek hastalığının insanlara bulaştığına dair bugüne kadar kesin bir kanıt yoktur. Yani hastalık Zoonoz bir hastalık değildir. Bu nedenle, bu dönemde hastalığın insanlarda enfeksiyona neden olduğu kesinlikle söylenemez. Yerli hayvanlarda elde edilen et ve süt ürünleri tüketiminde halkımızın herhangi bir endişeye düşmesi tamamen gereksiz olup, hastalığın insan sağlığı için tehlike oluşturmadığı bilinmelidir.” denildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

“Kıbrıs Türk Veteriner Hekimler Birliği olarak; Veteriner Dairesinin koruyucu aşılama ve karantina uygulama faaliyetlerine titizlikle başladığı bu dönemde, tüm hayvan sahipleri, canlı hayvan taşıyıcıları ve mezbaha sahiplerinin dairenin belirlemiş olduğu kurallara ciddiyetle uyması gerektiğini tüm paydaşlara hatırlatırız. Ayrıca, Bakanlar Kurulu ve sonrasında Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığı özelinde, yetkili daireye araç, personel ve hastalıklarla mücadele konusunda maddi kaynak desteğinde gerekli katkıyı sağlamasının ve tüm bu sayılanların eksikliklerinin tamamlanmasının; ülke hayvan sağlığı, güvenli hayvansal gıda temini ve toplum sağlığının korunması noktasında kaçınılmaz sorumluluklar olduğu ve büyük önem arz ettiğini vurgulamak isteriz.”