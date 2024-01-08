Gelir ve Vergi Dairesi Çalışanları Sendikası (Vergi-Sen) Genel Sekreteri Ediz Uzun, vergi oranlarındaki düzenlemenin vergi kaçaklarını artıracağını, vergi sistemini resen vergi uygulamasına daha da bağımlı hale getireceğini savundu.

Vergi kaçaklarının önlenmesi, daireye sunulan beyanların gerçekleri göstermesi konusunda adım atılmadan bu düzenlemelerin ülke ekonomisini olduğundan daha kötüye götüreceğinden emin olduklarını söyleyen Uzun, Vergi Sen’in yapıcı öneri sunmaya hazır olduğunu kaydetti.

Vergi-Sen Genel Sekreteri Ediz Uzun yazılı açıklamasında şunları da ifade etti:

“İlk bakışta bu düzenleme çok alandan çok, az alandan az alınması noktasında adil gibi gözükse de bu enflasyonist ortamda en geç bir yıl içinde tüm bordro mahkumları yüzde 40 oranının içine gireceği gibi vergi kaçakları da artacak, vergi sistemini resen vergi uygulamasına daha da bağımlı hale getirecek.

Çağdaş ülke gerçeklerinden uzak ‘resen vergi’ uygulamasının siyasi ranta dönüştürüldüğünün en bariz şahitleri olan biz vergi çalışanları, dairemizin siyasi partilerin örgüt binaları gibi çalışmasına izin vermeyeceğiz.”