Valizlerinde uyuşturucu kalıntısı bulunan zanlılardan biri cezaevine gönderildi, diğeri teminata bağlandı

Evrim Kamalı

Kıbrıs Manşet Özel Haber

Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken valizlerinde içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü tespit edilen Orhan Demir ve Yunus Emre Nural bugün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Demirhan Polis Karakolunda görevli polis memuru Erkan Yılmaz mahkemede olguları aktardı. Polis, zanlı Yunus Emre Nural’ın 15 Mart saat 16.38 sıralarında Ercan Havaalanı giden yolcu salonunda x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini söyledi. Polis, tespit edilen zanlının valizinde, içerisinde uyuşturucu madde kalıntısı olduğu düşünülen metal öğütücü ele geçirildiğini açıkladı. Polis, zanlının Orhan Demir’in de 12 Mart’ta x-ray cihazından geçerken tespit edildiğini, çantasında içerisinde uyuşturucu kalıntısı olan öğütücü bulunduğunu belirtti. Polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, 2 zanlının da teminata bağlanmasını talep etti.

Polisin ardından söz alan zanlı Nural, öğütücüyü valizinde yurt dışından getirdiğini söyledi. Zanlının bu beyanı üzerine aleyhine uyuşturucu madde tasarrufunun yanı sıra ithal suçu da getirildi.

Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç Zehra Yalkut Bilgeç, çalışma izni süresi biten Orhan Demir’in 45 günü aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.

Yargıç, Yunus Emre Nural’ın ise 50 bin TL nakit teminat yatırması ve bir kefilin 500 bin TL kefalet senedi imzalaması, yurt dışına çıkış yasağı ve haftada bir gün ıspat-ı vücut yapması şartlarıyla tutuksuz yargılanmasına karar verdi.