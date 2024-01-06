Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Başbakanı ve Dubai Emiri Şeyh Muhammed bin Raşid Al Maktum'un, uzaya giden ilk Arap astronot olan Sultan Niyadi'yi bakan olarak atadığı bildirildi.

BAE haber ajansı, Al Maktum'un, X platformundan yaptığı paylaşımı haberleştirdi.

Haberde, Maktum bin Muhammed bin Raşid'in maliye ve ekonomiden sorumlu Başbakan Yardımcılığı'na, Muhammed bin Mubarek Fadıl el-Mezrui'nin savunma işlerinden sorumlu Devlet Bakanlığı ve Bakanlar Kurulu Üyeliği'ne, Meryem Harib el-Mehiri'nin Devlet Başkanlığı Divanı'nda Uluslararası İşler Başkanlığı'na, Amine binti Abdillah ed-Dahhak eş-Şamisi'nin Çevre Bakanlığı'na getirildiği aktarıldı.

Ayrıca, Başbakan Şeyh Muhammed bin Raşid'in ülkenin ilk astronotu ve uzaya giden ilk Arap olmasıyla tanınan astronot Sultan Niyadi'yi de gençlikten sorumlu Devlet Bakanlığı'na getirdiği ve Niyadi'nin yeni görevinin yanı sıra bilimsel ve uzay çalışmalarını da sürdüreceği belirtildi.