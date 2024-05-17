Güney Afrika Uluslararası İlişkiler ve İşbirliği Dairesi Genel Müdürü Zane Dangor, başta Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) olmak üzere İsrail'in BM organlarına ve kurumlarına yönelik ithamlarını kabul etmediklerini söyledi.

Dangor, İsrail'in Refah'ta başlattığı saldırıların Gazzelilerin haklarını geri dönülmez şekilde ihlal edeceği gerekçesiyle Güney Afrika'nın Uluslararası Adalet Divanından (UAD) talep ettiği ek tedbirlere ilişkin duruşmaların ardından basın açıklaması yaptı.

Güney Afrika'nın Lahey Büyükelçisi Vusimuzi Madonsela ve Filistin Dışişleri Bakanının Çok Taraflı İşlerden Sorumlu Yardımcısı Büyükelçi Ammar Hijazi ile beraber basına hitap eden Dangor, başta OCHA olmak üzere İsrail'in Gazze’deki ihlallerini tespit eden ve raporlayan BM organları, kurumları ve bağımsız kuruluşlara yönelik İsrail’in ithamlarını kabul etmediklerini dile getirdi.

Dangor, "Dosyadaki deliller her şeyi açıkça ortaya koyuyor. Hem bu mahkeme önüne getirilen hem de diğer yollardan bir şekilde karşımıza çıkan delillere baktığınızda gördüğünüz şey, insanların büyük ölçekte yıkımı. Biliyorsunuz İsrail'in hayatın devamını gerektiren binalara, okullara ve üniversitelere yaptığı saldırılar için 'domicide' (Latince ev anlamına gelen 'domi' ve kıyım anlamına gelen 'cide' kelimelerin birleşimi) ifadesi kullanılıyor." dedi.

İsrail'in BM kuruluşlarının Gazzeliler ile ilgili paylaştığı bilgilerin "güvenilir olmadığı" yönündeki iddialarına karşı çıktıklarını belirten Dangor, İsrail'in, BM yetkilileri, diğer uluslararası kuruluş temsilcileri ve gazetecilerin Gazze'ye geçişine izin vermediğini ifade etti.

Dangor, Güney Afrika'nın baştan beri rehinelerin serbest bırakılmasını ve ayrım gözetmeksizin her türlü suçun uluslararası mahkemeler tarafından ele alınmasını savunduğunu söyledi.

İsrail'in Filistinlileri herhangi bir gerekçe olmaksızın keyfi olarak gözaltına alarak zorla alıkoyduğunu ve bunun da rehin almakla aynı anlama geldiğini belirten Dangor, bu kişilerin de derhal serbest bırakılması gerektiğini vurguladı.

-İsrail "istisna" olmak istiyor

İsrail'in uluslararası hukukun kurallarını istediği gibi yorumlayarak işine geldiği şekilde uyguladığını söyleyen Dangor, İsrail'in uluslararası hukukun 'istisnası' olmak istediğini ve kuralların kendisine uygulanmasını istemediğini belirtti.

Dangor, İsrail'in arzu ettiği 'istisnacılığa' yer olmadığını dile getirerek, İsrail'in cezasızlık ve yaptırıma maruz kalmaması sebebiyle ihlallerini sürdürdüğünün altını çizdi.

-İsrail "alternatif gerçeklik" oluşturmak istiyor

Bakan Yardımcısı Hijazi de İsrail'in herkesin gözü önünde gerçekleşen bu soykırımı inkar ettiğini belirterek, "İsrail'in söylediği şeylerin gerçeği yansıtmadığını" vurguladı.

İsrail'in "alternatif gerçeklik" oluşturmak istediğini savunan Hijazi, Gazze'ye giden insani yardımlara yönelik saldırıların ve Batı Şeria'nın sokaklarındaki yerleşimcilere yönelik şiddetin İsrailli askerlerin gözü önünde ve korumasında gerçekleştiğini ifade etti.