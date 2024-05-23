K arpaz-İskele anayolunda Kumyalı yakınlarında şüpheli görülüp polis tarafından kontrol edilen araçtaki 3 kişi, uyuşturucu bulundurmaktan tutuklandı.

Polis, araçta ve aracı kullanan M.H. (E-27) ile yolcuları M.N. (E-38) ile M.G. (E-49) üzerinde yaptığı aramada, içerisinde tütünle karışık sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan bir adet sarma sigara ve içerisinde sentetik cannabinoid türü uyuşturucu madde olduğuna inanılan muhtelif ölçülerde toplam 7 adet kağıt parçası tespit ettiğini açıkladı.

Bahse konu şahısları tutuklayan polisin soruşturması devem ediyor.

