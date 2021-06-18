Dr. İlker İpekdal

Pırıl pıril bir kızımız S.E.
Yaşı 10-15 arasında.
KKTC’de yaşıyor.
Özel bir okulda öğrenim görüyor.
Okuma-yazmayı erkenden öğrenmiş.
Özellikle bilimsel kitapları okumayı çok seviyor.
Doğal taşların yapılarını, gezegenleri, uzayı falan araştırıyor.
Kendince teoriler geliştiriyor.
Gözlem yapmayı çok seviyor.
Gözlem yaparken de susmayı tercih ettiği için okulda uyum sorunları yaşıyor.
Yaşıtları ile konuşmayı, oynamayı seviyor olsa da herkesten çok daha çabuk sıkılıp ilgisi dağılıyor.
Okuldaki dersleri basit geldiği için yine derste ilgi sorunları yaşıyor.
Hayaller kurması öğretmenlerini tedirgin ediyor.
Ailesine ise normal geliyor.
En nihayetinde, okula ve derslere ilgisizliği nedeniyle kendisini çocuk psikiyatristinde buluyor.
Doktor görüşmelerinden sonra S.E.’nin tek sorununun üstün zekalı olduğu sonucu ortaya çıkıyor.
Özel eğitim öneriliyor.
KKTC’de yok!
Özel sınıf öneriliyor.
Okulun altyapısı yok! Zaten ülkemizde öyle bir kavram yok!
Kızcağızın yaşamı kaldığı yerden devam etmeye çalışsa da olmuyor, olamıyor.
Yine aynı doktorun kapısı çalınıyor.
Ülkemizin eğitim-öğretim yapısı S.E. ve onun gibilerine uygun hale getirilmediği için, S.E. nin farklı çalışan beyninin sisteme adapte edilmesi tek seçeneği kalıyor geriye!
Antidepressan veriliyor S.E.’ye!
Kendisini nasıl hissettiğini sorduğumda: ‘’Beynimi yavaşlattığını biliyorum. Daha renkli düşünmemi engellediğinin de farkındayım. Sanırım daha iyiyim.’’ demişti.
Hala kullanmaya devam ediyor.
Kim bilir S.E. gibi kaç çocuğumuz var ülkemizde antidepressan veya başka ilaçlarla beyinleri bastırılıp yollarına barikatlar konulan…
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Ve geçtiğimiz gün, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı’na bağlı Eğitim Ortak Hizmetler Dairesi Psikolojik Danışma Rehberlik ve Araştırma Şubesi tarafından düzenlenen Üstün Zekâlı ve Üstün Yetenekli Çocukların Eğitimi Çalıştayı başladı.
Umut verici bu çalıştay neticesinde birşeylerin hayata geçirilmesini kim istemez ki?
Ancak, ülkemizdeki çalıştayların ve Milli Eğitim ve Kültür Bakanı’nın karnesine baktığımızda bu çalıştaydan da çıkacak sonuç çoktan belli sanki:
Üstün zekalı çocuklara antidepressan,
Üstün yetenekli çocuklara ise tek yön yurtdışı bileti…
İletişim: 0542-8529899