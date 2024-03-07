Ürdün, İsrail'in saldırılarına ve ablukasına maruz kalan, açlıktan ölümlerin gerçekleştiği Gazze Şeridi'nin kuzeyine dost ve kardeş ülkelerle birlikte havadan insani yardım indirdiğini duyurdu.

Ürdün ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Ürdün Silahlı Kuvvetlerinin, Mısır, ABD, Fransa, Hollanda ve Belçika ile ortaklaşa Gazze'nin kuzeyinde bazı noktalara havadan 9 indirme gerçekleştirdiği ifade edildi.

Havadan yardım indirme işleminin, Gazze halkına tıbbi, insani ve gıda yardımı ulaştırmak ve böylelikle İsrail'in saldırıları nedeniyle yaşanan gıda ve ilaç sıkıntısını telafi etmek amacı taşıdığı kaydedildi.

Açıklamada, Ürdün'ün, İsrail'in saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana Gazze'ye 29 kere havadan insani yardım indirdiği, bunlardan 23'ünün dost ve kardeş ülkelerle ortaklaşa gerçekleştirildiği aktarıldı.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, dün yaptığı açıklamada, Gazze'de yetersiz beslenme ve susuzluk nedeniyle ölenlerin sayısının 20'ye ulaştığını duyurmuştu.

- İsrail Gazze'yi kıtlığa sürüklüyor

Birleşmiş Milletler (BM) İsrail'in yoğun saldırısı altındaki Gazze Şeridi'nde 2,2 milyon kişinin kıtlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulunmuştu.

BM'ye göre, Gazze'de 378 bin kişi Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) ölçeğine göre "felaket" olarak adlandırılan 5. seviye, 939 bin kişi de "acil durum" olarak bilinen 4. seviye açlıkla karşı karşıya bulunuyor.

Özellikle Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilerin un bulamadıkları için hayvan yemlerini öğütmeye başladığı bildiriliyor.