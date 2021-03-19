Dr. İlker İpekdal

Üniversite, casino ve turizm ülkesiyiz.
Gelir kaynaklarımız bunlar.
Casinolar kapalı.
Turizm yok.
Geriye üniversiteler kaldı.
Üniversiteler ciddi sektör.
Akademik kalkınmanın, dışarıya açılmanın, ülke tanıtımının yanında kendi iç kazanımlarımız da var.
Üniversite öğrencileri ülkemizdeki yurtlar, cafe ve restoranlar, kiralık evler, kiralık araçlar, simitçi-tostçular, giyim, züccaciye gibi birçok ticari işletmeye nefes aldıran önemli bir grup.
Dahası, belediyelerin ve bazı sektörlerin ucuz iş gücü olarak da başvurduğu kesim.
Ve dahası, para transferi, madde dahil her türlü kaçakçılık, yumurta bağışı gibi illegal işlerin de kaynak ve kuryeliğinde de onlar yer alabiliyor.
Şimdilerde kendi okullarımız ve casinolar açılmadan önce üniversite öğrencilerini kabul etmeye başladık.
Neden?
İki sebebi var.
Üniversitelerdeki yüz yüze eğitimlerin aksatılmadan tamamlanması ve öğrencilerin mağdur olmaması.
Bir diğeri de, ‘’çarşı içi’’ ekonomik döngüye katkı.
Bunlar güzel yaklaşımlar.
Ancak, Covid-19 pandemisi bize ‘’yeni normal’’e çalışmamızı da salık veriyor.
Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin,
- Ülkemize giriş çıkışları,
- Karantina yöntemleri,
- Kampüs içi ve kampüs dışı hareketlilikleri,
- Ek kazanç için başvurdukları yöntemler,
- Daha da azalan ekonomik güçleri nedeniyle illegal işlere bulaşma risklerindeki artışları revizyon gerektiren konuların başında geliyor.
Örneğin, üniversite öğrencilerinin, ülkemize gelmeden önce Covid-19 aşılarını yaptırıp yaptırmama durumları,
Ülkemize gelişte karantinayı kampüste mi, otelde mi, yurtta mı, kendi evinde mi geçirip geçirmeyeceği,
Takiplerinin elektronik bileklikle mi yoksa üniversite öğrencilerine özel geliştirilebilecek biyometrik yöntemlerle mi yapılacağı,
Kampüs içerisinde kaçlı gruplar halinde dolaşabilecekleri,
Sosyal ve sportif aktivitelerden hangilerini hangi koşullarda yapabilecekleri,
Ek gelir elde etmek üzere hangi iş kollarında ve hangi koşullarda çalışabilecekleri,
Stajlarını hangi koşullarda yapabilecekleri,
Derslerine devam edip etmeme, suça karışıp karışmama durumlarının takip şekillerini
yeniden ele almak gerekiyor.
Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çatısı altında, başta üniversiteler olmak üzere konunun tüm muhataplarının birlikte sağlıklı bir yol haritası çizmesi gerekiyor.
Üniversiteler ve üniversite öğrencilerimiz ile ilgili yeni normal sürecinde, Covid-19 ile ilgili revizyonlar da önem kazanıyor.
İletişim: 0542-8529899