banner386
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 20°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
1399
ALTIN
468.144
DOLAR
7.7556
STERLİN
10.5586
EURO
9.4910

Üniversite sektörüne Covid-19 revizyonu gerekli

Dr. İlker İpekdal
Türkiye

Dr. İlker İpekdal

19 Mart 2021, 04:16

Üniversite, casino ve turizm ülkesiyiz.

Gelir kaynaklarımız bunlar.

Casinolar kapalı.

Turizm yok.

Geriye üniversiteler kaldı.

Üniversiteler ciddi sektör.

Akademik kalkınmanın, dışarıya açılmanın, ülke tanıtımının yanında kendi iç kazanımlarımız da var.

Üniversite öğrencileri ülkemizdeki yurtlar, cafe ve restoranlar, kiralık evler, kiralık araçlar, simitçi-tostçular, giyim, züccaciye gibi birçok ticari işletmeye nefes aldıran önemli bir grup.

Dahası, belediyelerin ve bazı sektörlerin ucuz iş gücü olarak da başvurduğu kesim.

Ve dahası, para transferi, madde dahil her türlü kaçakçılık, yumurta bağışı gibi illegal işlerin de kaynak ve kuryeliğinde de onlar yer alabiliyor.

Şimdilerde kendi okullarımız ve casinolar açılmadan önce üniversite öğrencilerini kabul etmeye başladık.

Neden?

İki sebebi var.

Üniversitelerdeki yüz yüze eğitimlerin aksatılmadan tamamlanması ve öğrencilerin mağdur olmaması.

Bir diğeri de, ‘’çarşı içi’’ ekonomik döngüye katkı.

Bunlar güzel yaklaşımlar.

Ancak, Covid-19 pandemisi bize ‘’yeni normal’’e çalışmamızı da salık veriyor.

Bu bağlamda üniversite öğrencilerinin,

  • Ülkemize giriş çıkışları,
  • Karantina yöntemleri,
  • Kampüs içi ve kampüs dışı hareketlilikleri,
  • Ek kazanç için başvurdukları yöntemler,
  • Daha da azalan ekonomik güçleri nedeniyle illegal işlere bulaşma risklerindeki artışları revizyon gerektiren konuların başında geliyor.

Örneğin, üniversite öğrencilerinin, ülkemize gelmeden önce Covid-19 aşılarını yaptırıp yaptırmama durumları,

Ülkemize gelişte karantinayı kampüste mi, otelde mi, yurtta mı, kendi evinde mi geçirip geçirmeyeceği,

Takiplerinin elektronik bileklikle mi yoksa üniversite öğrencilerine özel geliştirilebilecek biyometrik yöntemlerle mi yapılacağı,

Kampüs içerisinde kaçlı gruplar halinde dolaşabilecekleri,

Sosyal ve sportif aktivitelerden hangilerini hangi koşullarda yapabilecekleri,

Ek gelir elde etmek üzere hangi iş kollarında ve hangi koşullarda çalışabilecekleri,

Stajlarını hangi koşullarda yapabilecekleri,

Derslerine devam edip etmeme, suça karışıp karışmama durumlarının takip şekillerini

yeniden ele almak gerekiyor.

Sağlık Bakanlığı ve Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi çatısı altında, başta üniversiteler olmak üzere konunun tüm muhataplarının birlikte sağlıklı bir yol haritası çizmesi gerekiyor.

Üniversiteler ve üniversite öğrencilerimiz ile ilgili yeni normal sürecinde, Covid-19 ile ilgili revizyonlar da önem kazanıyor.

İletişim: 0542-8529899

banner338
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner350

banner361

banner357

banner363

banner226

banner301

banner290

banner320

banner384

banner331

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Başbakanlık Karşısı Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim