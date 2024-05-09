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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna ordusu Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Sergiy Lupançuk'un görevden alınmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.
Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinin internet sitesinde yayımlanan kararnamede Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı Lupançuk'un görevden alındığı belirtildi.
Zelenskiy, Lupançuk'un yardımcısı Oleksandr Trepak'ı Özel Operasyonlar Kuvvetleri Komutanı olarak atadı.
Devlet Başkanı Zelenskiy ayrıca eski Genelkurmay Başkanı Valeriy Zalujnıy'ın Londra Büyükelçiliğine atanmasına ilişkin kararnameyi imzaladı.