Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal, Rusya-Ukrayna Savaşı'nın başlamasından bu yana Avrupa Birliği (AB) ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldıklarını bildirdi.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de, AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi toplantılarının 9'uncusu yapıldı.

Toplantı sonrasında yapılan baş başa görüşmede, AB'nin Ukrayna için askeri desteğinin sürdürülmesi, dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'nın ihtiyaçları için kullanılması, Küresel Barış Zirvesi'ne hazırlık ve diğer konular ele alındı.

Toplantının bitiminde Şmıgal, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell ve AB Komisyonunun Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Üyesi Oliver Varhelyi ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Bugün yapılan AB-Ukrayna Ortaklık Konseyi Toplantısı'nın verimli geçmesinden dolayı Borell ve Varhelyi ile diğer ortaklara teşekkür eden Şmıgal, "AB üyeliğine giden yolun bir alternatifi olmadığını gördük. Bu, geri dönüşü olmayan bir yoldur. Bu, uzak geleceğin değil yakın geleceğin meselesidir. Şu anda bugün ve her zaman birbirimize ihtiyacımız var. Birlik, bu gücümüz ve gelecek nesiller için gerçeğimizdir." değerlendirmesini yaptı.

- "Toplam 88 milyar euro yardım aldık"

Şmıgal, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından taraflar ortak basın toplantısında konuştu.

Ukrayna ve AB'nin ortak değerler, arzular ve umutlar konusunda hiç bu kadar birlik içinde olmadığına işaret eden Şmıgal, "Rus işgalinin başlamasından bu yana geçen 2 yılı aşkın sürede AB ve AB üyesi ülkelerden toplam 88 milyar euro yardım aldık." dedi.

Şmıgal, bu fonların, Ukrayna'nın makro finansal istikrarını ve sürdürülebilirliğini korumalarını sağladığını, bu fonlarla en önemli bütçe harcamalarını karşılayabileceklerini kaydetti.