Güney Kıbrıs'ta hükümetin, üçüncü ülkelerden gelen çalışanlar için işverenlere verdiği izinlerin artık “bol kepçeyle” ve kısa prosedürlerle gerçekleştiği ifade edildi.

İçişleri Bakanı Yannis Panayotu’nun dün kamuoyuyla paylaştığı verilere göre, üçüncü ülkelerden işçi istihdam etmeleri için mayıs ayı sonuna kadar işverenlere 4 bin 146 yeni izin verildiğini yazan Haravgi gazetesi, son aylarda yapılan başvuruların incelenmesinin tamamlanma oranının ise yüzde 85 olduğunu kaydetti.

Bu oranın turizm sektöründe ise yüzde 95’leri aştığını, bir diğer ifadeyle tüm başvuruların onaylandığını kaydeden gazete, başvuruların incelenmesiyle ilgili ortalama sürenin ise geçmişle kıyaslandığında artık iki ay olduğunu ekledi.