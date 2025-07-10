Girne’de, Girne-Lefkoşa ana yolunda ve Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün meydana gelen üç kazada bir yaya ve bir motosiklet sürücüsü yaralandı.

- Girne-Lefkoşa ana yolunda bariyerlere çarpan alkollü sürücü tutuklandı

Girne-Lefkoşa anayolunda dün saat 07.30 sıralarında 293 miligram alkollü içki tesiri altında olan 27 yaşındaki Burak Gürbüz, direksiyon hâkimiyetini kaybederek orta refüjdeki çelik bariyerlere çarptı. Kazada yaralanan olmazken, Gürbüz, alkollü içki tesiri altında araç kullanıp trafik kazası yapmak suçlarından tutuklandı.

- Yayaya çarpan araç sürücüsü tutuklandı

Girne Naci Talat Caddesi’nde bugün saat 01.30 sıralarında Nurselin Sena Ağdelen (K-20), GR 362 plakalı aracıyla batı yönüne seyrederken, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan yaya Seval Köksal’a (K-20) çarptı.

Yaralanan Köksal, Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavisinin ardından müşahede altına alındı. Araç sürücüsü Ağdelen tutuklandı.

- Sanayi bölgesinde motosiklet kazası

Lefkoşa Organize Sanayi Bölgesi’nde dün saat 18.00 sıralarında, MF 588 plakalı aracı kullanan Mehmet Özgüven (E-25), 10’uncu sokak kavşağında dikkatsiz şekilde sağ tarafa dönüşe geçtiği sırada, karşı yönden gelen motosiklet sürücüsü Muhannet Nalbant’ın (E-19) önünü tıkadı.

Kazada yaralanan Nalbant’ın sol kalçasında kırık tespit edildi, kaldırıldığı Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi Ortopedi Servisi’nde tedavi altına alındı.

Kazalarla ilgili soruşturmalar sürüyor.