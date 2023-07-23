ÜÇ KURUŞ MAAŞ VER

ELEKTİRK, SU, TÜP, AKARYAKIT

DİYEREK GERİ AL

ÜSTÜNE BİR DE ELEKTİRİKSİZ BIRAK...

* Hangi ülkede bu kadar halkın, canını çıkarta çıkarta yönetim var?

* Hangi ülke , bu kadar geri geri gitme konusunda ısrarlı?

*Hangi ülkede görülmüştür, 40c ve üzeri hava sıcaklığında elektirksiz bırakılmak?

*Hangi ülke bu kadar uzaktan kontrol ile yönetiliyor?

*Hangi ülke, bu kadar sağlıksız, eğitimsiz ve kaderine terk edilmeye itilmiştir?

Bilmeyenler için bknz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti.

Yandı bitti mafoldu bee insanlar. Zamı ayrı dert, sağlığı ayrı dert, eğitimi ayrı dert hiç dert yok gibi , bir de her gün istisnasız saatlerce elektirksiz bırakılıyor. Ya siz nasıl bir zihniyete sahipsiniz anlamış değiliz. Boğazından kesip, o çıkartmış olduğunuz devasa faturaların yatıran bu halka , bu eziyet ne için. Şu hastalıklı bir türlü bitmek bilmeyen, teknecik sorununu halktan çıkartan siz yöneticiler ne için oralardasınız.

Anormal bir hava şartı yaşanan şu günlerde, insanları elektirksiz bırakmak neyin yönetimi? Hangi yönetim? Nasıl hak hukuk bu? Yatağa bağlı onca hasta, küçücük çocuklar, hasta yaşlılar, bu havalara dayanamıyorken nasıl bir yöneticilik anlayışı ile bunu yapabiliyorsunuz. Ülkenin eletirğine çare bulamayan bir devlet ve hala ısrarla iş yapıyoruz söylemleriniz. Acayip sinir bozucu ve gerilirkten başka bir şey değil bu.

İnsan haklarına aykırı ne var ise bu ülkede olmaya son sürat devam ediyor. Ölen öldüğü ile, kaza yapan yaptığı ile, uyuşturucu kullanan kullandığı ile. Hırsızlık, darp, tecavüz her geçen gün katlanarak devam ediyor. Bir arpa boyu ilerlemeyen, devleti yönetiklerini idda eden hayalperestlerin, bomboş icraatları ile yaşanması zor bir hal alan bu ülkeyi el birliği ile mafedip de, hala uyuyan sisteme ne denir ki başka.

Ülkede ilaç yok, havalimanı açıyoruz o da yüze göze bulaştırarak. Ülke de eğitim yok , illere gezmeye gideriz. Ülkede elektirk yok, açılış üstüne açılış yapıyoruz. Bu ülkenin insanı yavaşca kaybolup gidiyor, ama ipsizi sapsızı, siyahı beyazı gelen gelene. Ülkede 1 litre süt alamayan halk var edildi ama bunu görebilecek hükümet yok. Ülkede asgari ücret komikliği var ama yüz bin ve üzeri maaş alanların zerre umrunda değil.

Harita üzerine tüm ülkeler gibi bir şekle sahip olan bu güzelim adanın , sadece harita üzerindeki varlığı ile durması ne acı. Onun dışında diğer ülkelerden çok çok geri yaşamaya ve kalmaya devam ediyoruz. Hiç şikayet etmeyin çok sayın yöneticiler. İsterseniz gökdelene çıkın ve birde oradan aşağıya bu ülkeye bakınız bakalım ne göreceksiniz.

Tabi gündüz bakmanız önemle rica olunur. Gece karanlıktan bir şey görmeniz mükün değildir. Eğer siz yönetiğnizi düşündüğünüz bu ülkenin yaşanılır olduğunu söylüyorsanız. Kusur bizde der çeker gideriz bu ülkeden. Çünkü bu kadar çağdaşlığı ve modern yaşamı. Bu kadar ülkenin refahını göremeyecek bizlerin büyük sorunları var demektir.

Aç insan var edlidi. Hırsızı türedi ve devam ediyor. Kalabalık değiliz artık, sürü sürü şeklindeyiz. Yollara, evlere, çevreye sığmaz olduk. Marketler hortumlamaya son sürat devam. Bankalardaki borçlar buradan fizana yol olur. Sağlık sistemi çökmüş gömülmüş ama farkında değilsiniz. Kapkaranlık gün ve gecelerde hayat yaşamaya mahkum edildik. Okul binalarına koca tatilde bir taş konulmadı. Bu kadar astigmatlı gözlere sahip olduğunuzu bilmiyorduk. Ne görüyorsanız artık ülkeye bakınca.

Hep şunu merak etmişimdir. Eşit egemen iki devlet ısrar ve haklı söylemeniz var ya . Peki neden ısrarla başka bir ülkenin, egemenliği altında yaşamaya mahkum edildik?

Neyse 20 TEMMUZ 2023 SABAHI GÖRDÜK HALİNİZİ...

KARAKUŞ