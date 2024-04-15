Ülkede geçtiğimiz yıl yaşanan kuraklığın küçükbaş hayvancılık sektörünün sürdürülebilirliğine olumsuz etkisini en aza indirmek amacıyla Türkiye Cumhuriyeti tarafından hibe edilen arpanın son sevkiyatı Gazimağusa Limanına ulaştı.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanlığından verilen bilgiye göre, Türkiye Cumhuriyeti’nin hibe ettiği 9 bin 400 ton arpanın ilk dağıtımı 28 Mart tarihinde Toprak Ürünleri Kurumu tarafından yapılmaya başlandı. Aralık 2023 tarihinde Veteriner hayvan kayıtları üzerinden ülke genelinde, toplamda 3798 Küçükbaş hayvan işletmesinde bulunan, 12 ay ve üzeri 264,277 küçükbaş hayvana, ilk olarak Gazimağusa, İskele ve Güzelyurt bölgeleri olmak üzere hibe arpanın dağıtımı yapılıyor.

Son sevkiyatın dağıtımı, kayıtlı üreticilere yarın itibarı ile Toprak Ürünleri Kurumuna ait tüm ambarlardan başlanacak.

Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, çözüm odaklı ve üretici dostu kimlikleriyle her koşulda üretimin ve üreticinin yanında olduklarını belirterek, bu yolda destek veren anavatan Türkiye Cumhuriyeti'ne her zaman minnettar olduklarını söyledi.

Çavuş, TC Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a ve Lefkoşa Büyükelçisi Metin Feyzioğlu'na teşekkürlerini ifade etti.