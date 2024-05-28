Türkiye Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik paylaşımını "gündemi değiştirmeye yönelik faydasız çaba" olarak niteledi.

TC Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın Sayın Cumhurbaşkanı'mıza yönelik saygısız üslubu ve asılsız ithamları, İsrail'in Filistin'de işlediği suçlarla ilgili gündemi değiştirmeye yönelik faydasız bir çabadır." ifadesi kullanıldı.

İsrail'in Ekim 2023'ten bu yana 40 bine yakın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen açıklamada, "Dün gece bir çadır kampına yönelik saldırıda onlarca masum Filistinliyi barbarca katleden Netanyahu hükümetidir. Bu suçlara ortak olan herkes, uluslararası mahkemelerde yargılanacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Açıklamada, Türkiye'nin adaleti ve Filistinlilerin haklarını savunmaya devam edeceği vurgulandı.

Katz, X sosyal medya hesabında, Erdoğan'a hakaret içerikli paylaşımda bulunmuştu.