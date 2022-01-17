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Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

17 Ocak 2022 Pazartesi 15:00
Şarkısındaki ifadeleri nedeniyle Sezen Aksu hakkında suç duyurusu

"Şahane Bir Şey Yaşamak" şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya yönelik ifadeleri nedeniyle sanatçı Sezen Aksu hakkında, "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçunu işlediği iddiasıyla Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.
Adliye önünde bir araya gelen grup, Aksu'nun şarkısında Hz. Adem ve Hz. Havva'ya "cahil" ifadelerini kullanan sanatçı Aksu'ya tepki gösterdi.
Suç duyurusuna ilişkin dilekçeyi savcılığa verdikten sonra grup adına açıklama yapan Avukat Mikail Yılmaz, Sezen Aksu'nun ifadeleriyle dini kişilikleri itibarsızlaştırmayı hedeflediğini vurguladı.
Bu durumun İslam dini mensupları arasında haklı bir öfke uyandırdığını aktaran Yılmaz, sözlerine şöyle devam etti:

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"Bu haliyle 'dini değerleri aşağılama' suçunun unsurlarını oluşturan ifadelerin, ifade özgürlüğü sınırları içinde değerlendirilmesi mümkün değildir. İnternet ortamında yer alan yayınla ilgili olarak içeriğin çıkarılması ve erişimin engellenmesi kararı alınmasını talep ettik. Ayrıca suçtan elde edilen gelir olduğu için kazancın müsaderesini talep ettik."
Yılmaz, AİHM uygulamalarında dinsel nefret söyleminin, ifade hürriyeti kapsamı dışında tutulduğunu anımsattı.
Aksu'nun şarkısında geçen ifadelerin İslam'a saldırı niteliğinde olduğunu belirten Yılmaz, sanatçının "dini değerlere hakaret ve tahrik veya aşağılama" suçundan cezalandırılmasını talep etti.
 

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Son Güncelleme: 17.01.2022 17:09
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