Özge Özpirinçci hamile olduğunu açıkladı

Kıvanç Tatlıtuğ ile başrolleri paylaştığı Bir Denizaltı Hikayesi'nin ardından yeni bir proje için kolları sıvayan Özge Özpirinçci, Salih Bademci ile partner oldu. Ünlü oyuncu, Salih Bademci’yle birlikte rol aldığı yeni dizi projesi İlk ve Son'un çekimlerine kısa süre önce başladı.

35 yaşındaki Özpirinçci'nin hamileliğinin ortaya çıkmasının ardından, Cem Karcı’nın yönettiği dizinin setinde alarma geçildiği öne sürüldü. Ekibin, Özpirinçci'nin karnı belirginleşmeden önce çekimlerin tamamlanması için çalışmalara hız verdiği hatta yakın plan sahnelerin çekimleri de yeniden planlandığı iddia edildi.

"13 HAFTALIK HAMİLEYİM"

Çıkan haberler üzerine sosyal medya hesabından açıklama yapan Özge Özpirinçci, ilk olarak Tarkan'ın baba oluyorum videosunu paylaştı. Ardından da “9 değil 13 haftalık hamileyim” diyerek müjdeli haberi verdi.

Burak Yamantürk ve Özge Özpirinçci’nin ağustos ya da eylül ayında nikah masasına oturacağı konuşuluyor.