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Mersin sahiline 8 metrelik oluklu balina vurdu

Türkiye’nin Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu balina vurdu.

13 Mayıs 2021 Perşembe 15:45
Mersin sahiline 8 metrelik oluklu balina vurdu
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Türkiye’nin Mersin sahiline, telef olmuş yaklaşık 8 metrelik oluklu balina vurdu.

Adnan Menderes Bulvarı'nın yaklaşık 200 metre açığında büyük bir cismin yüzdüğünü gören vatandaşlar, durumu Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı ve polis ekiplerine bildirdi.

Sahil Güvenlik ekipleri, botla suda yaptığı incelemede, cismin beyaz bir balina olduğunu tespit etti.

Balinanın taşınması için bölgeye bir sahil güvenlik botu ile itfaiye ekibi daha sevk edildi.

Dalgıçların suya girerek halatla bağladığı balinanın önce kumsala, sonrasında da incelenmek üzere Mersin Üniversitesine taşınacağı öğrenildi.

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“KIYIYA VURAN BALİNA OLUKLU OLARAK BİLİNİYOR… MAVİ BALİNADAN SONRA DÜNYADAKİ EN BÜYÜK İKİNCİ BALİNA TÜRÜ…”

Yenişehir Kaymakamı Mustafa Kılıç ve Mersin Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi İşleme Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Deniz Ayas da kıyıya gelerek inceleme yaptı.

Ayas, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Balina, Fin veya oluklu olarak literatürde geçiyor. Akdeniz'in en büyük balina türü. Bu, aynı zamanda mavi balinadan sonra dünyadaki en büyük ikinci balina türü. Kıyıya vuran balina genç bir birey. Yaklaşık 8 ila 10 metre uzunluğu var. Biz de üniversitemizdeki inceleme ve ön otopsinin ardından türü bünyemizdeki Deniz Müzesinde sergilemek istiyoruz" diye konuştu.

“TÜR, DOĞU AKDENİZ SULARINDA NADİR GÖRÜLÜYOR”

Türün, Doğu Akdeniz sularında nadir görüldüğünü vurgulayan Ayas, şunları kaydetti:

"Batı Akdeniz'de, Fransa, İspanya'da çok sık görünen bir tür. Bu tür bireyler tek tek de 5-6 kişilik küçük gruplar halinde de gezebilir. Doğu Akdeniz'de nadir de olsa görünür. Görünme sıklığını tam bilemiyoruz çünkü kıyıya çok yaklaşmıyorlar. Genelde planktonlarla besleniyorlar. Doğu Akdeniz'de de nadiren görülüyor."

Ayas, balinanın kesin ölüm nedeni için detaylı inceleme yapacaklarını ifade ederek, "Genelde plastik kirliliği kaynaklı öldükleri yönünde raporlar var ancak bu bireyin kesin ölüm nedenini otopsi yapmadan söyleyemeyiz." dedi.

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Son Güncelleme: 13.05.2021 18:00
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