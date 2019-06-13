Çavuşoğlu: ABD’nin mektubunun üslubunu kabul etmiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu mektubun üslubunu kabul etmediklerini, Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

Çavuşoğlu, "Başkan (Donald) Trump buna 'evet' diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar buna 'hayır' diyor, yanaşmıyor. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır. Bunun da çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, söz konusu mektuba bir cevap hazırladığını söyleyen Çavuşoğlu, "En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu da gönderecektir. Böyle bir mektubun içeriği ve üslubunu kabul etmediğimizi daha önce de vurgulamıştır." değerlendirmesinde bulundu.