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Çavuşoğlu: ABD’nin mektubunun üslubunu kabul etmiyoruz

Çavuşoğlu: ABD’nin mektubunun üslubunu kabul etmiyoruz

13 Haziran 2019 Perşembe 12:08
Çavuşoğlu: ABD’nin mektubunun üslubunu kabul etmiyoruz

Türkiye Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan'ın mektubuna ilişkin yaptığı değerlendirmede, bu mektubun üslubunu kabul etmediklerini, Türkiye'nin bağımsız ve özgür bir ülke olduğunu vurguladı.

Çavuşoğlu ile Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Dışişleri Bakanlığındaki ikili ve heyetlerarası görüşmelerin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.

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Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi aldığını ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bu konuyu net bir şekilde açıkladığını söyleyen Çavuşoğlu, Türkiye'nin ABD'ye, S-400 ve F-35'ler konusuna ilişkin NATO'nun da içinde olduğu ortak çalışma grubu kurulması önerisinde bulunduğunu hatırlattı.

Çavuşoğlu, "Başkan (Donald) Trump buna 'evet' diyor ama Amerika içindeki bazı kurumlar buna 'hayır' diyor, yanaşmıyor. Madem kendinize güveniyorsunuz bizim çalışma grubu teklifimizi niye kabul etmiyorsunuz? Bu tür mektuplarla Türkiye aldığı kararlardan vazgeçmez. Türkiye S-400'ü almıştır ve Türkiye'ye gelecektir, konuşlanacaktır. Bunun da çalışmaları devam ediyor." diye konuştu.

Milli Savunma Bakanlığının, söz konusu mektuba bir cevap hazırladığını söyleyen Çavuşoğlu, "En kısa zamanda Milli Savunma Bakanımız bu mektuba cevaben mektubunu da gönderecektir. Böyle bir mektubun içeriği ve üslubunu kabul etmediğimizi daha önce de vurgulamıştır." değerlendirmesinde bulundu.

 

Son Güncelleme: 13.06.2019 16:09
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