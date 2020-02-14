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Akdeniz’de deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz’de deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

14 Şubat 2020 Cuma 17:58
Akdeniz’de deprem

Akdeniz'de, Muğla'nın Datça ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Türkiye Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Akdeniz'de, Yunanistan Dodecanese'nin 23,59 kilometre, Datça'nın ise 100,03 kilometre açıklarında saat 19.02'de 4,5 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

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Deprem, yaklaşık 8,72 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Datça Kaymakamı Mesut Çoban, AA muhabirine, "Akdeniz açıklarında oluşmuş bir deprem. Depremi hissetmedik. Depremle ilgili ilçemizde herhangi olumsuzluk bulunmamaktadır." dedi.

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Son Güncelleme: 14.02.2020 21:05
Anahtar Kelimeler:
DepremAkdeniz
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