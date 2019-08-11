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3 milyon müslüman hacı oldu

Kurban bayramında kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon müslüman daha hacı oldu.

3 milyon müslüman hacı oldu

Kurban bayramında kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon müslüman daha hacı oldu.

11 Ağustos 2019 Pazar 13:14
3 milyon müslüman hacı oldu

Kurban Bayramı’nda Kutsal topraklardaki yaklaşık 3 milyon Müslüman daha hacı oldu.
Arafat Vakfesi'nin ardından dün akşam saatlerinde kafileler halinde otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. 
Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.
Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. 
Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.
Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

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Otobüslerle Müzdelife'ye geçen hacı adayları, burada da Vakfe Duası'nı yapıp şeytana atılmak üzere taş topladı. 
Gece yarısından itibaren Cemerat'taki şeytan taşlama alanına geçen Müslümanlar, büyük şeytan olarak ifade edilen "Akabe cemresi"ne 7 taş attı.
Daha sonra Kabe'ye giderek ziyaret tavafı ve sa'yi gerçekleştiren Müslümanlar, tıraş olduktan sonra ihramdan çıktı. 
Böylece bu yıl kutsal topraklara Türkiye'den gelen 80 bin civarındaki hacı adayı dahil yaklaşık 3 milyon Müslüman hacı oldu.
Hacıların büyük kısmı sabah ve bayram namazlarını Kabe'de kıldı.

 

Son Güncelleme: 11.08.2019 16:57
Anahtar Kelimeler:
Hacı
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