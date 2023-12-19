Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında Türkiye Sahil Güvenlik Komutanlığı bağlısı botlar ile Girne’de ikili liman/deniz eğitimleri yapıldı.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre, Türkiye ve KKTC hükümetleri arasında imzalanan protokol kapsamında sahil güvenlik görevlerine yönelik ikili iş birliği, bilgi ve tecrübe paylaşımının artırılması amacıyla 11-15 Aralık tarihleri arasında Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığı bağlısı TCSG-92 ve TCSG-103 botların iştiraki ile Girne’de liman ziyareti ve ortak liman/deniz eğitimleri icra edildi.

Liman ve deniz eğitimleri kapsamında şüpheli bir gemiye yaklaşma, gemiyi durdurma ve gemiye çıkma, gemi/tekne kontrolü ve gemi araması, denizden güvenlik sağlanması, denizde/limanda toplumsal olaylara müdahale, düzensiz göç, arama kurtarma ve tıbbi tahliye eğitimleri yapıldı.