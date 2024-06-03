Kosova’da kalp sorunu olan çocukların Türk doktorlar tarafından ameliyat edileceği bildirildi.

Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetlerince yapılan yazılı açıklamada, Türk doktorların, Kosova Klinik ve Üniversite Hastanesi Hizmetleri Genel Müdürü Elvir Azizi ve İngiltere’nin Priştine Büyükelçisi Jonathan Hargreaves ile bir araya geldiği aktarıldı.

Açıklamada, Genel Müdür Azizi’nin, Türk doktorların Kosova’ya gelmesine vesile olan organizasyona teşekkür ettiği ve kalp rahatsızlığı olan Kosovalı çocukların yurt dışına çıkmadan tedavi olmaları için iyi bir fırsat olacağını belirttiği kaydedildi.

Heyette yer alan Çocuk Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İbrahim Cansaran Tanıdır’ın da Kosovalı çocuklara yardım etme imkanına sahip olduklarından duyduğu memnuniyeti dile getirdiği ve bunun yerel doktor ile hemşire kadrosunun deneyim kazanması için iyi bir fırsat olacağını vurguladığı ifade edildi.

Türk doktorlar, Kosova’daki 10 günlük süre içerisinde kalp rahatsızlığı olan çocukların ameliyat ve kardiyolojik muayenelerini yapacak.

Kardiyolog, kalp ve damar cerrahı, anestezist, hemşire ve anestezi teknikerlerinden oluşan heyet, "Muntada Aid" kuruluşunun işbirliği ve desteğiyle Kosova'ya geldi.