Güzelyurt’ta Bostancı trafik ışıklarında bugün meydana gelen trafik kazasında ağır yaralanan 61 yaşındaki Charalambos Anastasıou, hayatını kaybetti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, PYN 362 plakalı ile UK 872 plakalı araçların karıştığı kaza, saat 14.50’de meydana geldi.

Kazada ağır yaralanan PYN 362 plakalı araç sürücüsü Charalambos Anastasıou (E-61), kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza sonucu yaralanan UK 872 plakalı araçta yolcu olarak bulunan Murat Akbalık(E-23) ve Özlem Polat’ın (K-26) ise Lefkoşa Dr. Burhan Nalbantoğlu Devlet Hastanesi’nde tedavileri halen sürüyor.

Kazaya methaldar UK 872 plakalı araç sürücüsü Kenan Aşan (E-40) tutuklanmış olup, soruşturma devam ediyor.

(MK/ŞEB)