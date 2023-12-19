Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, Volkan, Karaçete ve 9 Eylül teşkilatlarının başlattığı mücadelenin Türk Mukavemet Teşkilatı (TMT) ile devam ettiğini bugün de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile taçlandığını söyledi.

Cumhuriyet Meclisi Başkanı Zorlu Töre, 21- 25 Aralık Milli Mücadele ve Şehitler Haftası öncesinde Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar ve dernek yöneticilerini kabul etti.

Cumhuriyet Meclisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 96 yıl boyunca Anavatan Türkiye’den ayrı kalındığını 20 Temmuz 1974 Barış Harekatı ile bu özlemin son bulduğunu belirten Başkan Töre, “Bu dünyaya sanki yeniden geldik” dedi.

Töre, davasına ve devletine sahip çıkmayanların olduğunu kaydederek, “Ancak biz onlara rağmen milletimize, devletimize ve ana vatanımıza sahip çıkıyoruz” dedi.

Meclis Başkanı olarak daima milli bir duruş sergilediğini bundan dolayı da ciddi saldırılara maruz kaldığını ifade eden Töre, tarihini bilmeyenleri ve karalayanları eleştirdi.

KKTC’nin kurulması yolunda şehit olanlara şükranlarına sunan Töre devletten, cumhuriyetten ve egemenlikten asla taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Töre, milli davaların sağlam duruşla savunulabileceğini kaydederek, gerek Türkiye’de gerek ise KKTC’de Atatürk’ün gençliğe hitabesinde yer alan “dahili ve harici bedbahtların” ve cumhuriyetin düşmanları da olabileceğini söyleyerek, bu çevrelere karşı daima uyanık olunması gerektiğini vurguladı.

Töre, “KKTC’yi kurmakla ayağımıza kurşun sıktık” diyenlerin bile olduğunu, bu çevrelere karşı daima uyanık olmak gerektiğini söyledi. Türk Mukavemet Teşkilatı’nın bugünlere gelmesinde emeği olan herkese teşekkür eden Başkan Töre, “Hep birlikte yola devam edeceğiz” dedi.

Başkan Töre hayatta kalan TMT mensuplarına sevgilerini sundu, dünyadan göç edenlere de rahmet diledi.

Kıbrıs TMT Mücahitler Derneği Başkanı Celal Bayar da Başkan Töre’ye milli davaya verdiği destekten dolayı teşekkür etti.