Kadın mücadelesinin sembolü 8 Mart Emekçi Kadınlar Günü’nde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Bu çerçevede, birçok örgütten oluşan Toplumsal Mücadele Platformu, Gazimağusa’da yaptığı basın açıklamasıyla, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü kapsamında düzenleyecekleri etkinlikleri kamuoyuna duyurdu.

Açıklamada, 8 Mart kapsamında düzenlenecek etkinliklerin detayları paylaşılırken, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı koruyucu, önleyici ve caydırıcı yasaların hayata geçmesi gerektiği vurgusu yapıldı.

Bandabulya Kültür Merkezi’nde yer alan toplantıda, Toplumsal Mücadele Platformu adına konuşan MAKAMER Başkanı Sıdıka Özdoğan, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Dairesi’nin uzman kadro ile aktif hale getirilmesi ve her bölgede şiddet önleme merkezi ile sığınma evi açılması gerektiğini vurguladı.

Özdoğan, kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddete karşı koruyucu, önleyici ve caydırıcı yasaların hayata geçmesi gerektiğinin de altını çizdi

Açıklamanın ardından Özdoğan, gün dolayısıyla düzenlenecek etkinlik programını açıkladı.

Özdoğan, 5 Mart Çarşamba günü başlayacak etkinliklerin, 8 Mart Cuma günü tamamlanacağını ifade etti.

Etkinlik programı şöyle:

5 Mart Çarşamba günü MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu, saat 16.30’da Gazimağusa Kapısı’ndan Namık Kemal Meydanı’na yürüyüş gerçekleştirecek.

Ardından, saat 17.00’de Bandabulya’da MAKAMER Seslerin Özgürlüğü Kadınlar Korosu ve Retro Çalgıcıları sahne alırken, KKTC İranlılar Derneği günün anlam ve önemine ilişkin bir konuşma yapacak ve konser verecek.

7 Mart Cuma günü ise Gazimağusa Bandabulya’da saat 19.00’da TOVAD tarafından “Kadının Sesi” adlı fotoğraf sergisi açılacak.

Aynı gün saat 15.30’da Derinya Famagusta Avenue Garage’da, Mağusa Kültür Derneği ve Klotho Örgütü iş birliğiyle “Kıbrıs’ın Kadınları Güçlerini Birleştiriyor” etkinliği düzenlenecek.

- “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dayanışma Yürüyüşü” cumartesi günü

8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde de etkinlikler devam edecek. Saat 14.00’te Desdemona Parkı’nda MKD tarafından kitap okuma etkinliği gerçekleştirilecek.

Saat 15.30’da Gazimağusa Sulu Çember’den başlayacak “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü Dayanışma Yürüyüşü” ile kadınların mücadelesine dikkat çekilecek. Saat 17.00’de ise Bandabulya’da Grup Detay’ın vereceği konserle etkinlikler sona erecek.

Toplumsal Mücadele Platformu'nda yer alan örgütler şöyle:

Akova Kadınlar Derneği, Anonim Gençlik Örgütü, BAGEP, Bağımsızlık Yolu, Baraka Kültür Merkezi, CTP Kadın Örgütü, DAÜ-SEN, Denkay Başel Sosyal Gelişim Vakfı, Gazimağusa İzci Örgütü, Geçitkale Kadınlar Birliği, GÜÇ-SEN, HP, Kadın Eğitimi Kolektifi, KAMU-SEN, Kıbrıs Polifonik Korolar Derneği, KTAMS, KTÖS, KTOEÖS, KUİR, Larnaka Türk Kadınlar Birliği Derneği, Mağusa Gençlik Birliği, Mağusa İnisiyatifi, MAKAMER, MASDER, MKD, MAGEM, Mormenekşe Çağdaş Kadınlar Derneği, Mormenekşe Kadınlar Birliği, Özgür Sanat Tiyatro ve Kültür Derneği, Sol Hareket, TDP - Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Komitesi, Toplumsal Varoluş Derneği, Yeniboğaziçi Kadınlar Derneği, Alkış Kültür ve Sanat Derneği, DAÜ KAEM, Mülteci Hakları Derneği, Alevi Kültür Derneği Kadın Kolları, EL-SEN ve Evrensel Hasta Hakları Derneği.