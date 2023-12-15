Avrupa Birliğinin (AB) Gürcistan'a adaylık statüsü verme kararı, başkent Tiflis'te çeşitli etkinliklerle kutlanıyor.

Tiflis merkezinde toplanan binlerce kişi, karar sonrası düzenlenen kutlama programına katıldı.

Gürcistan Başbakanı İrakli Garibaşvili, Gürcistan ve AB bayraklarıyla süslenmiş Özgürlük Meydanı'ndaki programda vatandaşlara hitap etti.

AB'nin kararının tarihi bir karar olduğunu söyleyen Garibaşvili, "Bu tarihi zafer, yenilmez, kırılmaz, gururlu ve özgürlük tutkunu Gürcü halkımızındır." dedi.

Garibaşvili, ülkesinin AB ile entegrasyonu süreci kapsamında hükümet olarak etkili çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Başbakan Garibaşvili, AB'nin Gürcistan'a verdiği aday statüsü için halkın ve hükümetin ortak bir şekilde mücadele verdiğini belirterek, "Evet, tek ayak üzerinde durmadık, diz çökmedik ama dimdik durduk ve bu zaferi onurlu bir şekilde kazandık." dedi.

Ülkesinin toprak bütünlüğünün yeniden sağlanması ve AB ile entegrasyonu yolunda yoğun çaba sarf etmeyi sürdüreceklerini dile getiren Garibaşvili, "Biz daha da büyük bir zafere hazırlanmalıyız. Tanrı'nın izniyle ülkemizi birleştirip bu topraklarda yaşayan her Gürcü'nün, her vatandaşın birleşik, güçlü bir Avrupa devletinde yaşama hayalini gerçekleştirmeliyiz." diye konuştu.

Tiflis merkezinde yer alan Özgürlük Meydanı'ndaki kutlama etkinlikleri geç saatlere kadar sürecek.

Başkent Tiflis'in yanı sıra diğer şehirler, kasabalar ve yerleşim yerleri de Gürcistan ve AB bayraklarıyla süslendi.

- AB'den, Gürcistan, Ukrayna ve Moldova kararı

AB, dün Gürcistan'a adaylık statüsü verirken, Ukrayna ve Moldova ile de katılım müzakerelerini başlatma kararı almıştı.