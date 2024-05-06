Bosna'da 1992 ve 1995 yılları arasında yaşanan savaştaki rolü nedeniyle ömür boyu hapis cezasını çekmekte olan Bosnalı Sırp general Ratko Mladiç'in avukatları, müvekkilinin sağlık gerekçesiyle acil olarak Sırbistan'a nakledilmesini istedi.

Pazartesi günü BM mahkemesinin internet sitesinde yayınlanan bir önergeye göre, avukatlar yaşlı generalin isimsiz ancak potansiyel olarak yaşamını tehdit edici durumunun tedavi edilmesi amacıyla serbest bırakılması için hakimlere dilekçe verdi.

Mahkeme belgelerinde 82 yaşındaki Mladiç'in tıbbi durumuna ilişkin açıklamalar gizlendi ancak eski generalin bilişsel bozukluklardan muzdarip olduğu biliniyor ve bu yıl en az iki kez hastaneye kaldırıldı.

'Balkan kasabı' lakaplı eski general, 2021'deki temyize giden nihai mahkumiyet kararından bu yana Lahey'deki BM gözaltı merkezinde tutuluyor.

Mladiç, Yugoslavya'nın parçalanmasından sonra patlak veren 1992-95 Bosna savaşı sırasında Bosnalı Sırp kuvvetlerini komuta etmişti.

Eski general soykırım, insanlığa karşı suçlar ve 43 ay süren kuşatma sırasında Bosna'nın başkenti Saraybosna'nın sivil halkını terörize etmek ve 1995'te doğudaki Srebrenica kasabasında esir alınan 8 binden fazla Müslüman erkek ve erkek çocuğunu öldürmek de dahil olmak üzere savaş suçlarından suçlu bulunmuştu.

Avukatlarına göre Mladiç, açıklanmayan hastalığı nedeniyle Sırbistan'da özel tedavi görebilir ve ülkesine nakledilmesi, iletişim zorlukları yaratan dil engelini ortadan kaldırabilir.

Mladiç'in davasıyla ilgilenen yargıçların başvuru hakkında ne zaman karar vereceği bilinmiyor.