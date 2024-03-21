Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP), Kıbrıs Türk Elektrik Kurumu Çalışanları Sendikası’nı (EL-SEN) ziyaret etti.

TDP’den verilen bilgiye göre, görüşmede, kamusal enerji politikalarının geliştirilmesi konusu ele alındı ve ortak mücadele mesajı verildi.

EL-SEN Merkez Ofisi'nde yer alan görüşmede, Sendika Başkanı Ahmet Tuğcu ile bir araya gelen TDP Genel Başkanı Zeki Çeler’e, TDP Genel Sekreteri Nevzat Özkunt, Ekonomik Kalkınma ve Yerel İş Gücü Politikalarından Sorumlu Merkez Yürütme kurulu (MYK) Üyesi Erman Yaylalı, Örgütlenmeden Sorumlu MYK Üyesi Evrim Hınçal; Sendika Başkanı Tuğcu’ya ise yönetim kurulu üyeleri eşlik etti.

Görüşmede konuşan Çeler, ülkede toplumsal buhran ve çürümüşlüğün yaşandığını savunarak, toplumun her kesiminin ülkeden “utanma” noktasına geldiğini öne sürdü ve amaçlarının mücadeleyi yeniden başlatmak olduğunu belirtti.

Enerjinin önemine vurgu yapan ve enerji politikalarının devlet politikası haline getirilmesi gerektiğini ifade eden Çeler, bu çerçevede Kıb-Tek’e gereken önemin verilmesini istedi ve Sendika yetkililerine “Sizinle mücadele ederek kurumlarımıza sahip çıkacağız” dedi.