Tatar, 4’üncü Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi’nin açılışına katıldı

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, KKTC’de girişimciliği, yaratıcılığı ve iş yapma becerisiyle başarılı iş insanları olduğunu vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, Tatar, Silifke Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen 4’üncü Liderlik Akademisi ve Yönetim Kongresi’nin açılışına katıldı.

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Cumhurbaşkanı Tatar açılışta yaptığı konuşmada, kongrede; iş insanları, girişimciler, ticaret ve sanayi ile uğraşanları görmekten duyduğu mutluluğu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, 24 Kasım Öğretmenler Günü nedeniyle başta Başkomutan ve Başöğretmen Atatürk olmak üzere tüm öğretmenleri tebrik ederek, hayatta olmayanları saygıyla andı.

1974 yılı öncesinde çok az sayıda Kıbrıs Türkü’nün fabrika ve işletme sahibi olduğuna işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, siyaset yanında girişimciliği, yaratıcılığı ve iş yapma becerisiyle ülkede iş alanında da liderlerin çıktığını dile getirdi.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin her geçen gün daha çok kabul gördüğünü ve Kıbrıs Türkü’nün Anavatan Türkiye’nin desteğiyle siyasi tanınma için uğraştığını anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, yılda 2 milyon turist sayısına ulaşıldığını ve 144 farklı ülkeden binlerce öğrencinin üniversitelerde okuduğunu aktardı.

Türkiye’nin Kıbrıs Türkü ile bağlarının kopartılacağı ve Doğu Akdeniz’den uzaklaştırılacağı bir anlaşmayı kabul etmediklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, Kıbrıs sorununun çözümü için yürütülen iki eşit egemen devletin iş birliğine dayalı çözüm modeli siyasetine verdiği destekten dolayı Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Kıbrıs Türkü’nün, Kıbrıs’ta Kıbrıs Rumları kadar eşit ve devlet kurma hakkına sahip olduğuna vurgu yapan Cumhurbaşkanı Tatar, “Kendi geleceğimizi tayin etme hakkına sahibiz. Doğu Akdeniz’deki bağımsız Türk devletimizi sonsuza kadar yaşatıp, yücelterek, ülkenin gelişmesi için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Kıbrıs Türkü’ne uygulanan haksız ambargo ver izolasyonlara da değinen Cumhurbaşkanı Tatar, dünya ile ticaret yapılmadığı durumlarda Türkiye üzerinden hareket edildiğini kaydetti.

KKTC’ye 2015 yılından beridir Türkiye’den boruyla denizden su geldiğine işaret eden Cumhurbaşkanı Tatar, sırada kabloyla elektrik getirilmesi olduğunu vurguladı. Kıbrıs Rum tarafının gelecek elektriği kullanabileceğini dile getiren Cumhurbaşkanı Tatar, “Çift yönlü elektriğin gelmesiyle Kıbrıs’ta enerji sorunu çözülür ve adada iş birliği yapıldığı dünyaya gösterilmiş olur” diye konuştu.

Bağımsız ve egemen bir devlet olan KKTC’yi daha görünür kılıp, enerji ve güvenlik meselelerinde daha güçlü yapmak için mücadele verdiklerini anlatan Cumhurbaşkanı Tatar, “Daha güçlü bir ekonomi yaratmak için çalışmalar sürüyor. Kıbrıs’ta turizmci, sanayici, üretici ve ticaret insanımız risk alıp yatırım yapıyor. Geleceğe güvenip, devlete sahip çıkanları yürekten tebrik ediyorum” dedi.