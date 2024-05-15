Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanı Konstandinos Kombos’un, Temmuz ayında yapılacak Türk Devletleri Örgütü toplantısı öncesinde, “olumsuz gelişmeleri önlemek için” Özbekistan’a gittiği bildirildi.

Politis gazetesi, Rum hükümetinin, KKTC’nin Türk Devletleri Örgütü’ne üye ülkelerle olan ilişkilerinin gelişeceği korkusuyla diplomatik mücadele başlattığını yazdı.

KKTC’nin bu toplantıya gözlemci statüsüyle katılacağını yazan gazeteye göre, Kombos, bu çerçevede, Türk Devletleri Örgütü’ne üye Özbekistan’a giderek, bir dizi temasta bulunacak. Gazete, Azerbaycan dışındaki tüm üye devletlerle temaslar yapılmasının hedeflendiğini belirtti.

Gazete, Azerbaycan’da yapılacak toplantıya davetin, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a, Türkiye ile birlikte KKTC’nin “diplomatik açıdan yükseltilmesi için çabalayan” Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından gönderildiğine işaret etti.

Özbekistan’ın ilk kez, Rum Yönetimi’ni ülkedeki temaslara davet edecek bir büyükelçiyi akredite ettiğini kaydeden gazete, Rum Yönetimi’nin Türkiye kadar Türk Devletleri Örgütü üzerinde etkili olamayacağını ancak en azından örgütle bir tür ilişki kurmak ve mevcudiyetini öne çıkarmakla yükümlü olduğunu yazdı.

Haberde, Rum Yönetimi’nin göz önünde bulundurduğu bir diğer unsurun da, KKTC’de çok sayıda Özbek vatandaşının yaşıyor olması ve bu kişilerin, özellikle İskele bölgesinde taşınmaz satın almaları olduğu ifade edildi.

Gazete, her ne kadar KKTC’nin örgüt tarafından tanınması olasılığı, örgütün başka “ayrılıkçı varlıkların” oluşmasının yolunu açmak istememesi nedeniyle uzak olsa da, Rum Yönetimi’nin Türkiye ile Azerbaycan’ın öncü rolü nedeniyle “tehlikenin farkında olduğunu” öne sürdü.

Rum Dışişleri Bakanlığı’ndan bir kaynağın, örgüt üyesi ülkelerin KKTC’nin diplomatik açıdan yükseltilmesine yönelik herhangi bir eylemde bulunmayacağını öngördüğünü yazan gazete, Rum Yönetimi’nin AB’yi arkasına alarak güçlü bir baskı unsuru oluşturduğuna ve AB’nin, örgüt için önemli bir ortak olduğuna işaret etti.