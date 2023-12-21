Tarım ve Doğal Kaynaklar Bakanı Hüseyin Çavuş, 21-25 Aralık Mücadele ve Şehitler Haftası dolayısıyla mesaj yayımladı.



Çavuş mesajında şu ifadelere yer verdi:



“Kıbrıs'ta Rumlar yıllar boyunca Kıbrıs Türklerini adadan yok etmek için birçok hain saldırı düzenlemişlerdir fakat tarih boyunca başarılı olamamışlardır.



Tarihe ‘Kanlı Noel’ olarak yazılan katliamda birçok Kıbrıslı Türk canlarını feda ederek Şehit düşmüştür. Tam 60 yıl önce başlatılan saldırılar sonucunda göç etmek zorunda kalan Kıbrıs Türkler, Anavatan’ın desteği ve gücüyle Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyetini kurarak bağımsızlık ve özgürlüğüne kavuşmuştur.



Bu duygu ve düşüncelerle Kıbrıs Türklerinin varoluş mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük’ü, Kurucu Cumhurbaşkanımız Rauf Raif Denktaş’ı ve bu uğurda Şehit olan kardeşlerimizi Rahmetle anar, kahraman gazilerimize de minnet ve şükranlarımı sunarım."